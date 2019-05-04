«Бавария» одержала победу в матче Бундеслиги с «Ганновером-96»

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 27-й минуте после передачи защитника Йозуа Киммиха. До перерыва преимущество мюнхенской команды увеличил хавбек Леон Горецка, голевой пас отдал полузащитник Кингсли Коман.

На 51-й минуте форвард «Ганновера» Жонатас сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Жонатаса. В конце игры гол в актив записал хавбек Франк Рибери, результативную передачу вновь отдал Коман.

«Бавария», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, второе место занимает дортмундская «Боруссия» (69), на последнем, 18-м — «Ганновер-96» (18).

Результаты других матчей 32-го тура Бундеслиги

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Хоффенхайм» — 2:2

«Герта» — «Штутгарт» — 3:1

«Вольфсбург» — «Нюрнберг» — 2:0.