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«Бавария» одержала победу в матче Бундеслиги с «Ганновером-96»

«Бавария» одержала победу в матче Бундеслиги с «Ганновером-96»
Футбол / Германия

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на 27-й минуте после передачи защитника Йозуа Киммиха. До перерыва преимущество мюнхенской команды увеличил хавбек Леон Горецка, голевой пас отдал полузащитник Кингсли Коман.

На 51-й минуте форвард «Ганновера» Жонатас сократил разницу в счёте, реализовав пенальти. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Жонатаса. В конце игры гол в актив записал хавбек Франк Рибери, результативную передачу вновь отдал Коман.

«Бавария», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, второе место занимает дортмундская «Боруссия» (69), на последнем, 18-м — «Ганновер-96» (18).

Результаты других матчей 32-го тура Бундеслиги

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Хоффенхайм» — 2:2

«Герта» — «Штутгарт» — 3:1

«Вольфсбург» — «Нюрнберг» — 2:0.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 1
Ганновер-96
Ганновер
1:0 – Левандовски – 27, 2:0 – Горецка – 40, 2:1 – Жонатас – 51 (пен), 3:1 – Рибери – 83
Удаления: нет – Жонатас, 55
Германия - Бундеслига. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
2 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Кадержабек – 33, 1:1 – Гинтер – 72, 1:2 – Амири – 79, 2:2 – Дрмич – 84
Германия - Бундеслига. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Ибишевич – 40, 2:0 – Дуда – 45+1, 3:0 – Калу – 67, 3:1 – Гомес – 70
Германия - Бундеслига. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
2 : 0
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Клаус – 38, 2:0 – Тиссеран – 78
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