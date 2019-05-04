«Армавир» обыграл «Нижний Новгород», «Краснодар-2» победил «Балтику»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Армавир» обыграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Армавире на стадионе «Юность». Обслуживал матч арбитр Роман Сафьян.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором гола стал Максим Палиенко. В середине второго тайма равновесие восстановил Пётр Тен. В концовке встречи победу хозяевам принёс гол Владимира Романенко.

«Армавир», набрав 40 очков, покинул зону вылета и теперь занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нижний Новгород» (56) — на 4-м месте.

В следующем туре «Армавир» на своём поле сыграет с «Сибирью». «Нижнему Новгороду» предстоит домашняя игра с «Краснодаром-2». Оба матча состоятся 11 мая.

В другом матче 35-го тура «Краснодар-2» дома обыграл «Балтику» со счётом 2:1.