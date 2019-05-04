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Дриусси: «Зенит» не хотел проигрывать, это заставило нас идти вперёд

Дриусси: «Зенит» не хотел проигрывать, это заставило нас идти вперёд
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат выездного матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 23-летний аргентинец принёс команде из Санкт-Петербурга ничью, забив на 87-й минуте.

«Ахмат» — очень серьёзный соперник, особенно на своём поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

Как удалось стать самым проворным в штрафной соперника? Все пошли на ближнюю штангу, я остался чуть позади, потом была серия рикошетов, и мяч отскочил ко мне.

Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперёд. В итоге мы забили и добились ничьей.

Нет, партнёры меня не раздавили, когда праздновали гол. Это отличные эмоции — забить мяч в концовке игры, и мы разделили эти эмоции вместе с командой.

Нам не хватало Артёма Дзюбы. Он очень важная фигура для нашей команды, но после пропущенного мяча мы нашли в себе силы и добились нужного результата», — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита».

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