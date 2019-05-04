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«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в Лиге 1

«ПСЖ» не сумел обыграть «Ниццу» в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Ниццей» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер.

Счёт был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал Игнатиус Кнеп. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Данте Бонфин. На 60-й минуте равновесие восстановил Неймар, реализовав пенальти. В компенсированное время победу «ПСЖ» мог принести Эдинсон Кавани, но он не реализовал 11-метровый.

«ПСЖ», набрав 85 очков, занимает первое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Парижский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул. «Ницца» (52) — на 7-м месте в таблице.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Анже». «Ницце» предстоит домашняя встреча с «Нантом». Оба матча состоятся 11 мая.

Франция - Лига 1. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
1 : 1
Ницца
Ницца
0:1 – Кнеп – 46, 1:1 – Неймар – 60 (пен)
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