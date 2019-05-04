Дзюба впервые выиграл чемпионат России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

30-летний Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе петербургского клуба форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок, дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Со «Спартаком» Дзюба трижды завоевывал серебряные медали. Кроме того, он выигрывал Кубок России в составе «Ростова».

«Зенит» досрочно оформил чемпионский титул, завоевав золотые медали по итогам 27 туров. Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2). Благодаря успеху «канониров» сохранился 9-очковый отрыв «Зенита» от «Локомотива». При этом «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.