Газизов: «Уфа» внесла маленькую лепту в чемпионство «Зенита»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поздравил «Зенит» и главного тренера петербургского клуба Сергея Семака с завоеванием титула чемпиона России.

«Мне очень радостно, что Богданович вместе с «Зенитом» стал чемпионом. Маленькую часть приложили и мы к этому, поэтому поздравляем «Зенит» и Петербург с большой победой. Мы рады за них, потому что там много ребят наших в тренерском штабе, Лунёв там. Отдельно радостно за Сергея Богдановича, потому что чемпионом стал молодой российский тренер, а это большое достижение. У меня не было сомнений в его профессионализме. Там где Богданович, там всегда рядом успех.

От себя лично и нашего клуба поздравляю его с большой победой. Надеюсь, в Лиге чемпионов они тоже покажут большой результат. Богданович — катализатор этого успеха. Питер должен его благодарить. А клуб «Уфа» скромно думает, что маленькую лепту мы в эту победу внесли», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.