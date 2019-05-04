Боярский: Семак доказал свою состоятельность как тренер, победителей не судят

Известный российский актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями от чемпионства любимой команды.

«Это заслуженная победа. Теперь можно ликовать. Я только что отыграл спектакль. Я ещё не успел ни выпить, ни поздравить. Надо отмечать. Я уже готовлюсь к празднику. Буду сочинять ребятам поздравительные куплеты.

Семак доказал свою состоятельность как тренер. Победителей не судят. Золото у команды, которую возглавлял Сергей Семак и точка.

Была ли ставка на тренеров-иностранцев ошибочна? Я думаю, что нет. «Зенит» и при других тренерах играл достаточно интересно. Я рад, что всё вернулось на круги своя. Мы долго этого ждали. Приятно, когда свой тренер у руля. Тем более Семак, у которого с «Зенитом» связана вся жизнь. Все долго ждали этого чемпионства. Он растёт вместе с командой, а не пришел поруководил и убежал. Более того, он может возглавить и сборную страны, так как он знает большинство игроков не понаслышке.

Дзюба здорово проявил себя и в сборной, и в «Зените». Он на пике своей формы. Также у него ещё появился прекрасный партнер — Азмун.

Азмун и Ракицкий внесли большой вклад в завоевании золота. Азмун — со своими скоростями, проходами, большим количеством голов. Ракицкий — со своими штрафными.

Кто главный герой чемпионства? Никого не могу выделить. Все: болельщики, команда, тренер. Очень существенно важно, что болельщики никогда не покидали команду» — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.