Беляев против Рамоса и опасный выход Гилерме. Фото с матча «Арсенал» — «Локо»

4 мая в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» потерпел поражение от «Арсенала» со счётом 0:2.
Автором первого гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев, отличившийся на 24-й минуте. В начале второго тайма преимущество «оружейников» увеличил нападающий Лука Джорджевич.
Поражение «железнодорожников» гарантировало «Зениту» первое место по итогам нынешнего сезона чемпионата России. Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым в истории.
«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Арсенал» (42) — шестое.
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.