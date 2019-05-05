Медведев: без вклада Дюкова и Фурсенко не было бы этой победы «Зенита»

Президент «Зенита» Александр Медведев отметился вклад в чемпионство команды бывших руководителей клуба Александра Дюкова и Сергея Фурсенко.

«Следили, как играет «Арсенал». Они здорово играют после паузы. Джорджевич забил второй гол — наш парень.

Хочу вспомнить Александра Дюкова, Сергея Фурсенко, ведь без их вклада не было бы этой победы. Я рад, что причастен к этому, что клуб развивается и будет развиваться дальше.

Жалко, что Дзюбы не было в самолёте, придётся поставить ему на вид, мог бы и слетать. Он залечивает травму, так что будет большой праздник 26. Из игроков кто-то пошутил, что счёт стал 1:1, но кто не скажу. У нас есть «чёрные» юмористы.

Питер снова футбольная столица? Мы навечно оставляем у себя кубок, на этом не будем останавливаться. Уверен, будем на первых ролях в чемпионате России и не будем статистами в лиге чемпионов», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.