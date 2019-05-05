Медведев: «Зенит» будет ставить задачи европейского уровня

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейших планах петербургского клуба после завоевания титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.



«У нас много ребят, выигравших чемпионат впервые. Это значит лишь одно: надо ещё брать титулы. Как говорится, а не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. Будем ставить задачи уже европейского уровня.



Еврокубок? Мы будем играть в Лиге чемпионов. Не будем заниматься маниловщиной, первая задача — выйти из группы», — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. Ранее петербургский клуб выигрывал золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. К чемпионскому титулу клуб привёл главный тренер Сергей Семак.