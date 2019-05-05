«Кардифф» вылетел из английской Премьер-лиги

«Кардифф Сити» потерпел поражение в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» и потерял шансы на сохранение места в английской Премьер-лиге. Встреча, прошедшая на стадионе «Кардифф Сити» в Уэльсе, завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонской команды.



Таким образом, «Кардифф Сити» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 31 очко, и отстаёт на 4 очка от идущего на 17-м месте «Брайтон энд Хоув Альбион». «Кристал Пэлас» (46) — на 12-м месте. Ранее шансов на сохранение прописки в английской Премьер-лиге лишились «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун».



Лидером английской Премьер-лиги на данный момент является «Ливерпуль», набравший 94 очка в 37 матчах. Следом располагается «Манчестер Сити» (92), имеющий 1 матч в запасе. Тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм Хотспур» (70).