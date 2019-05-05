Ловчев: «Арсенал» больше «Спартака» заслуживает пятого места

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал победу красно-белых в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0), а также оценил шансы команды Олега Кононова занять пятое место по итогам нынешней кампании.

«С Андреем Аршавиным пришли к выводу, что «Спартак» хоть и выиграл, выглядел посредственно. Мучились. Рисунка игры нет. Просто нашёлся мастер, который красивым голом решил исход матча.

При всех результатах и нынешней игре именно Кононов будет потихоньку делать команду — он уже разобрался во всех игроках. «Спартаку» нужно несколько квалифицированных игроков. Чемпионская команда своё отжила. Кто-то, конечно, ещё останется после сезона, но команду нужно перетрясти.

Сейчас я не думаю, что «Спартак» зацепится даже за пятое место. Этого больше заслуживает «Арсенал», который, обыграв «Спартак» — 3:0, очень достойно выглядел и в игре с «Локо», — написал Ловчев.

Бывший игрок красно-белых поделился также мнением о чемпионстве «Зенита», которое было оформлено за три тура до конца сезона.

«Зенит» по делу стал чемпионом. С приходом Барриоса, Ракицкого и Азмуна команда заиграла совершенно по-другому. Один выгрызает мяч, другой быстро передает его вперёд, а третий просто радуется футболу, в котором очутился в «Зените». Эти парни изменили внутреннее состояние команды, которая смотрится очень легко», — написал Евгений.

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-Лиги можно на «Чемпионате».