Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России

«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Сергей Петерсон. В конце первого тайма, на 45-й минуте, ответный мяч в ворота краснодарского клуба отправил защитник «Ростова» Михаил Осинов. Победный гол был забит форвардом «Краснодара» Никитой Шершнёвым на 88-й минуте встречи.

«Краснодар» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице соревнования. Ранее титул чемпиона молодёжного первенства страны завоевал московский ЦСКА.

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1 : 2
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 – Петерсон – 14, 1:1 – Осинов – 45, 1:2 – Шершнёв – 88
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент