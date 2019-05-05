«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России

В матче 27-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Краснодара» Сергей Петерсон. В конце первого тайма, на 45-й минуте, ответный мяч в ворота краснодарского клуба отправил защитник «Ростова» Михаил Осинов. Победный гол был забит форвардом «Краснодара» Никитой Шершнёвым на 88-й минуте встречи.



«Краснодар» набрал 50 очков в 27 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице соревнования. Ранее титул чемпиона молодёжного первенства страны завоевал московский ЦСКА.