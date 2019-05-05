Бартомеу: я бы не давал Месси «Золотой мяч», он за пределами этого

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о возможном вручении «Золотого мяча» аргентинскому нападающему каталонского клуба Лионелю Месси.

«Будет ли установлена статуя Месси рядом со статуей Ладислава Кубалы возле „Камп Ноу“? Их будет 10!

Я бы не давал Месси «Золотой мяч». Он за пределами этого, в своей категории. Есть отличные футболисты, но Месси находится в другом измерении", — приводит слова Бартомеу AS со ссылкой на The Observer.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси принял участие в 32 матчах национального испанского чемпионата, в которых стал автором 34 забитых мячей, а также отметился 13 голевыми передачами. Также на его счету 12 голов и три результативные передачи в 9 матчах Лиги чемпионов.