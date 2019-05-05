Гончаренко: ошибка Набабкина в первом голе не поддаётся анализу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный исход матча 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Первое, что стоит отметить: когда ты пропускаешь два гола, очень сложно рассчитывать на победу. И в домашнем, и, особенно, выездном матче. Статистика наших пропущенных мячей достаточно критичная, допускаем простые ошибки, пропускаем быстрые атаки в серьёзном количестве. Надо понять, как это исправить. Потом мы тратим множество сил в атаке, чтобы исправить ситуацию. Моментами получается, как в сегодняшней игре. Исправились и были даже ближе к победе, наверное, но не хватало хладнокровия.

Но в целом надо отметить, что мы действуем нерационально: где надо придержать мяч, мы его отдаём, где нужно атаковать, мы наоборот замедляем. Давно должны были это исправить. Но отыгрались сегодня, это неплохо. Если бы при таком количестве собственных моментов умудрились ещё проиграть, было бы совсем тяжело комментировать.

Повторю, нам не хватает баланса и рационализма. Когда нужно идти вперёд — мы отдаём мяч назад. И наоборот, лезем вперёд, когда нужно придержать мяч и сохранить силы, и пропускаем быстрые атаки. Плюс у нас нет оптимального сочетания в центре защиты, это тоже сказывается. Не хватает взаимопонимания и поддержки, чтобы предотвращать простые действия соперника.

У Васина, как и Сигурдссона, травмы. Вчера Васин говорил, что сыграет, мы на это рассчитывали. Но, наверное, после такой паузы и длительного восстановления его организму сложно реагировать на физические нагрузки. У Арнора также повреждение, из-за него он и не вышел на поле.

Почему после матча говорил на повышенных тонах с Набабкиным? Считаю, что в первом пропущенном голе была очень простая ошибка со стороны Набабкина. Не имеет права опытный и давно играющий защитник совершать такой ляп. Он даже тяжело поддаётся анализу. Ты первый на мяче, но пропускаешь соперника и даёшь ему выйти один на один… Не поддаётся анализу", — передаёт слова Гончаренко с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.