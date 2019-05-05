«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживал арбитр Василий Казарцев, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Андрей Веретешкин.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Виктор Классон, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи ростовчан спас от поражения Эльдор Шомуродов с паса Романа Ерёменко.

«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростов" (37) — на 7-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Енисеем». Матч состоится 11 мая. «Ростову» предстоит выездная встреча с «Динамо», которая состоится 12 мая.