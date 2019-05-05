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«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»

«Краснодар» упустил победу в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России «Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Матч обслуживал арбитр Василий Казарцев, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Андрей Веретешкин.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Виктор Классон, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи ростовчан спас от поражения Эльдор Шомуродов с паса Романа Ерёменко.

«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростов" (37) — на 7-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Енисеем». Матч состоится 11 мая. «Ростову» предстоит выездная встреча с «Динамо», которая состоится 12 мая.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 – Классон – 25 (пен), 1:1 – Шомуродов – 89
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