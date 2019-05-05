«Челси» завоевал путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон

«Челси» стал третьей английской командой, которая будет представлять страну в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

После своей сегодняшней разгромной победы над «Уотфордом» (3:0) и осечки конкурентов — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые соответственно не смогли обыграть «Хаддерсфилд Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион», в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги синие уже не опустятся ниже 4-го места. Команда Маурицио Сарри набрала 71 очко.

За последнее место в зоне Лиги чемпионов поспорят «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». Перед последним туром «шпоры» занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 70 очков. «Арсенал» располагается на 5-м месте, набрав на три очка меньше.