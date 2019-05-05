Васин должен восстановиться к матчу ЦСКА с «Зенитом»

«Чемпионату» стал известен характер повреждения защитника ЦСКА Виктора Васина, из-за которого он пропустил матч 27-го тура чемпионата России с «Динамо» (2:2), хотя изначально и был включён в стартовый состав.

На разминке перед матчем защитник почувствовал мышечный спазм, и тренерский штаб ЦСКА решил не рисковать здоровьем футболиста, выпустив вместо него Георгия Щенникова. К прежним травмам Васина нынешнее повреждение не имеет отношения.

Васин должен восстановиться к матчу 28-го тура с «Зенитом», который состоится 12 мая в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 30-летний Васин лишь недавно восстановился после тяжёлой травмы. В нынешнем сезоне он провёл три матча в Российской Премьер-Лиге (2 — в основном составе).