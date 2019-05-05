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«Уэска» проиграла «Валенсии» со счётом 2:6 и вылетела из Примеры

«Уэска» проиграла «Валенсии» со счётом 2:6 и вылетела из Примеры
Футбол / Испания

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Уэска» уступила «Валенсии» со счётом 2:6. Встреча состоялась в Уэске на стадионе «Эль-Акорас».

Счёт был открыт уже на 2-й минуте. Автором гола стал Даниэль Васс, которому ассистировал Габриэл Паулиста. На 16-й минуте преимущество гостей увеличил Родриго с паса Сантьяго Лоренсо. Через четыре минуты счёт до крупного довёл Лоренсо с передачи Гонсалу Гуэдеша. На 32-й минуте Лоренсо отправил в ворота хозяев четвёртый мяч, оформив дубль. В конце первого тайма защитник «Уэски» Хавьер Этчейта отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма Родриго сделал дубль с передачи Лоренсо. В середине тайма один гол отыграл Гонсало Мелеро. Перед самым финальным свистком ещё один гол в ворота «Валенсии» провёл Алехандро Гальяр.

«Валенсия», набрав 55 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице Примеры. «Уэска» (30) осталась на последнем, 20-м месте и вылетела в Сегунду.

Испания - Примера. 36-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 21:45 МСК
Уэска
Уэска
2 : 6
Валенсия
Валенсия
0:1 – Васс – 2, 0:2 – Родриго – 16, 0:3 – Лоренсо – 20, 0:4 – Лоренсо – 32, 0:5 – Этчейта – 40 (автогол), 0:6 – Родриго – 51, 1:6 – Мелеро – 66, 2:6 – Гальяр – 90+2 (пен)
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