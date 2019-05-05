«Галатарсай» обыграл «Бешикташ» и вышел на 1-е место в чемпионате Турции

Завершился центральный матч 31-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Бешикташем». Встреча проходила на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Итоговый счёт игры — 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в матче был забит на 44-й минуте. Его автором стал нигерийский форвард «Галатасарая» Анри Чуквуемека. Голевая передача на счету бразильского хавбека Фернандо. На 54-й минуте хозяева забили второй мяч, который стал последним во встрече. Результативный удар нанёс тот же Фернандо.

Фото доступно в "твиттере" «Галатасарая».

Победа позволила «Галатасараю» сравняться по набранным очкам с «Истанбул Башакшехир» — у обеих команд по 63. Однако за счёт дополнительных показателей лидерство в чемпионате захватили «львы».