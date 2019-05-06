Сарри – о травме Канте: это моя ошибка

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал получение травмы Н’Голо Канте в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0). Полузащитник покинул поле уже на 10-й минуте встречи.

«У него проблема с задней поверхностью бедра. Думаю, что это моя ошибка, поскольку следовало дать ему отдохнуть. Иногда сложно оставить на скамейке запасных таких важных игроков, как Азар или Канте, но это просто необходимо. Признаю, что совершил ошибку.

Важно, чтобы он успел восстановиться. Мы хотим сыграть в финале Лиги Европы и сделаем всё, чтобы он смог сыграть в решающем матче», — цитирует итальянского специалиста официальный сайт «Челси».

«Челси», набрав 71 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре лондонцы на выезде сыграют с «Лестер Сити», матч состоится 12 мая.