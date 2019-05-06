РФС выразил соболезнования родным погибших в Шереметьево

Российский футбольный союз выразил соболезнования всем родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево.

Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. По последним данным, на борту находились 78 человек. 41 из них погиб.

Также соболезнования близким погибших выразили клубы и футболисты Премьер-Лиги.

«Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном «твиттере» «Локомотива».

«Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования семьям жертв трагедии в Шереметьево», — говорится в официальном «твиттере» «Рубина».

«ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в аэропорту Шереметьево», — говорится в официальном «твиттере» ЦСКА.

«Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево», — говорится в официальном «твиттере» «Зенита».

«Мои соболезнования и поддержка всем пострадавшим в этом ужасном происшествии. Терпения и сил!» — написал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в „Твиттере“.

«Выражаю соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево», — написал полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в „Твиттере“.