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Клопп — о разговоре с Месси: в тот момент я мог сказать: «Зачем ты это сделал?!»

Клопп — о разговоре с Месси: в тот момент я мог сказать: «Зачем ты это сделал?!»
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о разговоре с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси после первого полуфинального матча Лиги чемпионов (0:3), а также высказался об ответной встрече.

«Не знаю, говорил ли я что-то Месси после первого матча. В тот момент я мог сказать: «Зачем ты это сделал?!»

Видимо, в ответной встрече нам нужно будет выступить идеально. Это должен быть футбольный праздник. Возможно, это будет наш последний матч в Лиге чемпионов в этом сезоне, так что давайте отпразднуем его, не жалея ног и лёгких», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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