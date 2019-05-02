«Ливерпуль» придумал интересный план под Месси. Почему он не сработал

Разгром всухую в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов – похоже на похороны. Но команда Клоппа вряд ли заслужила 0:3 – «Ливерпуль» здорово прессинговал, больше создал в атаке, даже придумал интересный план под Месси. Лео все равно наказал «Ливерпуль», но, по-хорошему, нас не очень справедливо лишили интриги во втором матче, тем более после огненного первого.

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Прессинг «Ливерпуля» был хорош. План Вальверде и класс не позволили гостям извлечь из него много моментов

Вальверде подготовил качественный план билд-апа – по крайней мере, если у тебя есть Месси и другие классные игроки. Два центральных защитника с Бускетсом между ними от полуфланга до полуфланга, шире и выше – Альба и Роберто, во второй линии – Видаль и Ракитич; по факту – 4-3, 3-4 или даже 5-2. Обычно над такими схемами смеются, но ход Вальверде оказался довольно умным: получалось, что нападающие «Ливерпуля» играли 1-в-1 против тройки «Барселоны», а против двух полузащитников и двух фулбеков хозяев оставалось только трое игроков гостей (а еще не забывайте, что тер Штеген – тоже монстр в игре ногами). Конечно, крайние нападающие «Ливерпуля» при прессинге Пике и Лангле старались перекрывать линию передач на крайних защитников, а переводить мяч моментально на дальнего крайнего невозможно, но все таки «Барселона» – это «Барселона», и ее набор исполнителей позволяет практически не терять мячи под таким давлением.

Ниже – редкий пример, когда «Барселона» ошиблась под давлением. Пике очень сильно затянул с передачей на Роберто и выдал пас верхом, который перехватил Мане, хотя Серхи рукой показывал на зону, куда можно было бы отдать пас и куда не успевал бы Кейта.

Быстрые переводы «Барсы» с фланга на фланг разбивали давление «Ливерпуля», потому что Фабиньо играл против второго полузащитника «Барселоны», когда Милнер уходил в прессинг по Альбе (а Джеймс уходил к Жорди очень заранее, даже когда мяч был в ногах Бускетса), пример – ниже.

Если «Барселоне» удавалось вскрывать прессинг пасом на Месси, то каталонцы сразу получала потенциально опасную атаку.

С выходом Хендерсона прессинг «Ливерпуля», который потихоньку начал выдыхаться, умер окончательно. Джордан совсем не успевал к Альбе, получал пробросы между ног от того же Жорди, не до конца понимал, кого и в какой момент накрывать. В эпизоде ниже в первом случае он не накрыл испанца не то чтобы на приеме, но и даже не был близко к передаче, во втором – сначала не накрыл Ракитича, вроде бы успел к Альбе, но получил проброс между ног в попытке накрыть соперника. В голевом эпизоде Хендерсон снова не успел к Альбе, но уже на своей трети поля.

Второй тайм в плане прессинга был похож на первый до выхода Серхи Роберто, разве что Хендерсон начал успевать к Альбе, что в самом начале тайма привело к опасному моменту «Ливерпуля» после перехвата от пары Гомес-Хендерсон в центре поля около бровки. С выходом Семеду на поле и переводом Роберто выше, активность «Ливерпуля» в прессинге снова упала, а «Барселона» сменила план билд-апа: два защитника в первой линии, Ракитич с Бускетсом узко и Альба с Семеду широко – во второй, а также Видаль в центральном круге как цель под длинные передачи. При розыгрышах «Барселоны» от ворот Хендерсон уходил в центральный круг, а Гомес поднимался повыше к Альбе, но все равно несколько раз такой розыгрыш от «Барселоны» проходил (а еще гости лучше собирали подборы).

Когда «Ливерпуль» прессинговал активно (первые 14 минут – постоянно, далее до конца тайма эпизодами, а также первые 15 минут второго тайма), «Барселоне» было достаточно тяжело под прессингом, но она, как правило, справлялась. В конце концов, «Ливерпуль» заставлял «Барселону» подолгу катать мяч на своей трети и делать длинные передачи. С другой стороны, на чужой трети «Ливерпуль» именно в прессинге (а не контрпрессинге) мяч практически не отбирал – вспоминается только тот самый привоз от Пике, который закончился фолом у штрафной. Здесь решающим фактором стал именно класс игроков «Барселоны». И широкое поле Камп Ноу, конечно – на «Энфилде» подобные игры могут закончиться для каталонцев плачевно. Вроде бы лишние пару метров, но даже такие мелочи решают.

Прессинг «Барселоны» часто проваливался. Низкий блок – грамотное решение

И дело не только в том, что Суарес и особенно Месси очень мало работают в прессинге – напротив, в этом матче оба нападающих были активнее, чем обычно. Понятно, что пара прессингующих Месси-Суарес против шикарно играющих ногами ван Дейка и Матипа, а еще Алиссона – это похороны давления, но главная проблема заключалась в другом.

Разбирая соперников в центре по персональным ориентировкам, «Барселона» теряла Вейналдума, когда тот опускался к центру поля. Ракитич играл по Фабиньо, Бускетс – по Кейта. На флангах Видаль чаще всего играл по Робертсону, Коутиньо переключался между Милнером (когда мяч был не на фланге) и Гомесом. Вейналдум оставался один: Пике или Лангле далеко не всегда выбрасывались за ним до конца.

Неизвестно, что бы придумал Вальверде, если бы Фирмино был полностью здоров и вышел с первых минут. Вейналдум не может заменять Бобби по функциям, особенно это касается смещений глубже – поэтому «Ливерпуль» не так часто наказывал «Барселону» за ошибки.

Периодически у «Барселоны» возникала и другая проблема при прессинге – хозяева просто теряли одного из полузащитников соперника, что позволяло «Ливерпулю» создавать идеальные условия для вертикальной игры, в которой команда Клоппа очень хороша. В эпизоде ниже, например, Милнер получил свободу, потому что «Барселона» не знала, кто с ним может играть – Ракитич вроде как занят, играя по Фабиньо, Видаль вылетает на Робертсона, Бускетс по Кейта, а Коутиньо в свою опорную уходить за Джеймсом не будет. В итоге Кейта, Милнер и Робертсон разрывают Видаля и Бускетса 3-в-2; на Робертсона вылетает Роберто, но слишком поздно – шотландец уже подготовил длинную передачу на Вейналдума (подобные рывки – одно из сильнейших его качеств), который, в свою очередь, скидывает мяч на вход Мане. Сенегалец вошел в штрафную с мячом, и уже в самом конце эпизода Пике смог его догнать и предотвратить опасный момент.

Другой, не менее вопиющий эпизод: из-за смещения Хендерсона Коутиньо остается один против троих (!); Матип одной передачей находит Хендерсона, который протащит мяч по флангу, дождется, пока Альба на него выйдет, и зарядит длинную передачу в штрафную на Мане, который упустит первый явный момент «Ливерпуля» в матче.

Прессинг «Барселоны» не проваливался только в том случае, если Суарес и Месси принимали активное участие в нем, а игроки «Ливерпуля» не двигались хитрее обычного. Это происходило реже, чем, собственно, провалы.

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«Барселона» в глубокой обороне – проблема для «Ливерпуля»

«Ливерпуль» нанес 15 ударов по воротам, из которых устрашающие 13 – из штрафной. Whoscored насчитал у команды Клоппа три явных момента – у «Барселоны» четыре, причем два Big Chance’a хозяев случились в одной атаке, а третий – после контратаки на последней минуте матча. Команда Клоппа здорово разрывала соперника на пространстве (в контратаках или когда хозяева высоко прессинговали), но против глубоких компактных 4-4-2 сподобились лишь на 7 ударов, из которых три – дальние, еще два легко заблокировались. Лишь один удар – Милнера – оказался по-настоящему опасным, но и тогда «Барселона» скорее находилась в среднем блоке (5 человек на чужой половине, пусть и пассивно прессингующие), а не в низком.

Отметить пас ван Дейка, игру Салаха и своевременно подключение Милнера вторым темпом стоит, но это все равно не совсем тот случай.

Основной план в позиционных атаках «Ливерпуля» был завязан на создании ситуаций 1v1 для Мане против центрального защитника «Барселоны». В быстрых атаках сквозь прессинг хозяев, а также в контратаках, подобные ситуации создавались сами собой (об этом уже было выше), а вот против низкого блока пришлось что-то придумывать. Как правило, «Ливерпуль» нагружал левый фланг двумя игроками (Кейта+Робертсон до травмы первого, например) и искал разрезающий пас во фланг на Мане (или Вейналдума).

«Ливерпуль» сталкивался с двумя основными проблемами. Первая – игроки далеко не всегда были готовы рисковать и пытаться отдавать разрезающие передачи: в первом эпизоде выше это видно. Во-вторых, Вейналдум не всегда прикреплял к себе тех, кого надо (на втором скриншоте позиция рядом с Бускетсом не позволяет ни оставить Пике без подстраховки, ни создать дополнительный вариант для передачи от Кейта, ни еще что-либо) – опять же, Фирмино справился бы лучше. В-третьих, даже если похожая комбинация проходила, как во втором эпизоде, всегда могли опуститься ниже кто-то из опорников. Милнер, к слову, тоже не очень качественно двигался в атаке, не помогая дополнительно нагружать линию обороны.

С появлением Хендерсона позиционная атака «Ливерпуля» стала поинтереснее. Во-первых, «Ливерпуль» стал атаковать через оба фланга, чаще даже через правый – там у «Барсы» играли Коутиньо и Альба, а не Видаль и Роберто. Во-вторых, Хендерсон намного лучше двигался в атаке, при развитии смещаясь во фланг и создавая ситуации 1-в-1 для Салаха, а на чужой трети здорово подключался в первую линию атаки.

На этом примере Хендерсон сместился во фланг, вытащил за собой Альбу и открыл пространство для Салаха. Лангле подстраховал Ракитич, но это было уже хоть что-то.

А вот другой пример: Мане и Робертсон создали ситуацию 2-в-2 на фланге, Милнер не дает Бускетсу прийти на помощь. Садио отдает разрезающую передачу, на Робертсона вылетает Пике, по цепочке смещаются и Лангле с Альбой; в итоге Хендерсон получает передачу и пяткой отдает мяч Вейналдуму, который мог отдать пас на пустого Салаха, но не попал по мячу.

За первые 24 минуты (до выхода Хендерсона) «Ливерпуль» сделал 3 передачи в штрафную (по данным Statzone), ни одну в центр. За последующие 24 минуты – восемь, две в центр. За второй тайм – 12, четыре в центр. Прогресс с Хендерсоном очевиден, пусть он и не решил проблему команды Клоппа в игре против глубокой обороны.

Но «Ливерпуль» продолжал периодически бояться обострений. Например, Гомес в эпизоде ниже не дал передачу ни Салаху, ни сделавшему рывок на свободное пространство Хендерсону, хотя об этом просил Клопп.

Если бы не низкий блок «Барселоны» на длительных отрезках и не перестановка (выход Семеду вместо Коутиньо, после которого Видаль ушел налево), хозяева допустили бы значительно больше моментов.

Атаки «Барселоны» – классика. Против Месси нет приема

Если взглянуть на цифры, то мы увидим, что «Барселона» нанесла меньше ударов (11 против 15), меньше ударов из штрафной (9 против 12), меньше била с игры (7 против 14), сделала меньше передач в штрафную (14 против 23), а явных моментов – если считать рикошет от перекладины на грудь Месси, который находился перед пустыми воротами, вместе с ударом Суареса, после которого мяч и отскочил Лео – одинаково. «Барселона» играла как обычно. С мячом – 4-3-3, высокие включения Альбы, Коутиньо в полуфланге. Ничего нового.

Чаще всего «Барселона» ловила «Ливерпуль» либо на переходе гостей из высокого прессинга в средний, либо на провалившемся контрпрессинге после проигранного подбора после средней/длинной передачи (второй гол и заработанный штрафной перед третьим – оба раза между линий принимал передачу и наказывал Месси).

Ниже – пример классической комбинации с Альбой. «Ливерпуль» начал перестроение в средний блок, но Фабиньо все еще вылетает на Ракитича, а Милнеру приходится разворачиваться и бежать за Альбой, которому Коутиньо еще и освободил пространство, вытащив Гомеса.

«Барселона» не забывала и про переводы. Длинный диагональный пас на Коутиньо и ситуация 2-в-2 на фланге вкупе с опоздавшим к Альбе Хендерсоном и шикарным открыванием Суареса (резкий рывок из слепой зоны Матипа и ван Дейка) привели к первому голу хозяев.

Или вот, «Ливерпуль» снова перестраивается в средний блок, но Фабиньо не опускается глубже, потому что, видимо, планировал изначально накрывать либо Ракитича, либо передачу от него (хотя на хорвата вылетал Милнер). При этом Кейта изначально играл по Видалю и лишь начал движение в сторону Месси, а и так крайне осторожного в этой игре ван Дейка привязал Суарес. Месси получил мяч и протащил его почти до штрафной – остановил его Матип.

«Барселона» и лично Месси просто наказывали «Ливерпуль» за ошибки. Ни о какой доминации даже и близко речи не идет. Показательно: «Барселона» не наносила ударов с 31 по 62 минуту. Это примерно 34 минуты с учетом добавленного в первом тайме времени. Похоже ли это на игру, в которой «Барса» должна выигрывать крупно? Вряд ли.

Вместо послесловия: дуэль Месси против ван Дейка и крутой Матип

Наверное, самое интересное противостояние игроков – ван Дейк против Месси. Оно закончилось неоднозначно: с одной стороны, Вирджил ни разу не оказался обыгран, всего один раз не смог заставить Месси смещаться правее, под неудобную ногу (на примере выше) и даже однажды выткнул мяч из-за спины Лео. С другой стороны, ван Дейк пласировался перед Месси всю игру, из-за чего Месси мог тащить мяч из центра поля до чужой штрафной – как на примере выше, так и на примерах ниже.

С одной стороны, Месси создал не так много, а второй гол (второй эпизод на скриншоте) случился из-за Фабиньо, который зачем-то подкатился и выбил мяч на Суареса. С другой стороны, если бы Месси не сопровождали до лицевой линии, такого момента бы вообще не возникло.

Что интересно, подобный конвой сопровождал Месси постоянно: рядом с пласировавшимся ван Дейком всегда бежал Матип (даже если освобождалось пространство для другого игрока соперника, например, Суареса или Коутиньо), очень часто в «клетке Месси» также участвовали Робертсон и поджимавший сзади Фабиньо, по ситуации добавлялись Гомес или Милнер. Такой план частично помог справиться с Месси непосредственно перед и в штрафной (у Лео три удара с игры, два заблокированы, а третий – добивание с метра в пустые), но позволил «Барсе» легко продвигать мяч.

Если Матип действительно должен был страховать Вирджила, то он со своей задачей справился – Месси однажды пытался уйти от ван Дейка налево, но получил подкат. В целом Матип играл намного агрессивнее своего напарника: сделал пять перехватов и три отбора против трех и одного соответственно; впрочем, Матип всегда играет гораздо агрессивнее ван Дейка. Другой вопрос, что отборы Матипа – ключевые, в голах камерунец виноват не сильнее голландца, да и по игре в пас он в этой игре явно не уступал партнеру. В общем, обратите внимание на Жоэля, если еще не сделали этого – он проводит очень крутой сезон.