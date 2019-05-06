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Прокурор: подсудимые говорили Соловчуку: «Знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!»

Прокурор: подсудимые говорили Соловчуку: «Знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!»
Футбол / РПЛ

Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня, 6 мая, в суде зачитал, в чём футболисты обвиняются.

«Нанесение множественных ударов Соловчуку в область головы и тела, в результате чего он был срочно госпитализирован. После подсудимые отправились на Большую Никитскую, где продолжили свой кураж. Там они совершали действия, выходящие за рамки приличия, чем оскорбляли людей, находящихся в кафе. Подсудимые использовали в качестве предлога замечание Пака, подошли к нему и нанесли удар деревянным стулом, а также руками, чем причинили ему физическую боль. Соловчук ответил культурно, оскорблений не было, петухами тоже никого не называл. Действия подсудимых агрессивные. Подсудимые говорили Соловчуку: «Да ты знаешь, кто мы такие? Кокора и Мамай!» — передаёт слова прокурора корреспондент „Чемпионата“.

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