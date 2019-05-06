Адвокат: врач «Зенита» выявил у Кокорина значительную отрицательную динамику

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Алексанра Кокорина, рассказала об итогах осмотра футболиста главным врачом петербургского клуба Михаилом Гришиным.



«Гришиным проведён осмотр Кокорина с целью оценки состояния правого коленного сустава. Выявлены признаки воспаления связки, признаки артроза. Есть значительная отрицательная динамика. Рекомендовано МРТ, а также ежедневные тренировки в тренажёрном зале, аэробные упражнения, занятия в бассейне два раза в неделю, применение внутрисуставных инъекций, введение протеза с сустомиальной жидкостью, массаж и мануальная терапия», — передаёт слова Стукаловой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



8 октября Кокорин в компании своего младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга Александра Протасовицкого стал зачинщиком двух драк в центре Москвы. 11 октября молодые люди были заключены под стражу.

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