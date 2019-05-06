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Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» в преддверии матча с «Барселоной» в ЛЧ

Ван Дейк пропустил тренировку «Ливерпуля» в преддверии матча с «Барселоной» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк пропустил тренировку команды в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Причина пропуска командного занятия ван Дейком неизвестна. Отмечается, что, несмотря на пропуск тренировки, голландский футболист может принять участие в ответном матче с «Барселоной». Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не сможет сыграть в предстоящей игре из-за травмы.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

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