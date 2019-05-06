«Барселона» пожелала Салаху скорейшего выздоровления

«Барселона» отреагировала на новость о травме нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, из-за которой он пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов. Ранее главный тренер красных Юрген Клопп сообщил, что форвард получил сотрясение, поэтому врачи не разрешили ему играть.



«Подобные матчи предназначены для игроков мирового уровня. Скорейшего выздоровления», – говорится в официальном «твиттере» каталонской команды.

Ранее стало известно, что «Ливерпулю» в матче с «Барселоной» не поможет нападающий Роберто Фирмино.



Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых.