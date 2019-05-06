Колыванов может покинуть пост главного тренера «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», «Торпедо» может уволить Игоря Колыванова с поста главного тренера.

51-летний Колыванов возглавил московский клуб 1 июня 2017 года. После 22 туров «Торпедо», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне «Центр». С 1-го по 21-й тур команда шла без поражений, но в 22-м — впервые проиграла в сезоне в матче с «Динамо-Брянск» (0:3).

В 2006 году юношеская сборная России до 17 лет под руководством Колыванова стала чемпионом Европы. С 2012 по 2015 год Колыванов возглавлял «Уфу», обеспечив команде выход в РФПЛ.

В честь тренера с 2009 года проводится Кубок Игоря Колыванова, который был основан 2009 году. Впервые он был организован Центром образования (ЦО) «Чертаново», руководители которого решили назвать турнир и его главный трофей в честь бывшего форварда сборных СССР и России Игоря Колыванова — самого знаменитого и титулованного выпускника футбольной школы.