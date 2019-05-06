Суарес: Салах в последние годы был одним из трёх лучших игроков в мире

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в преддверии ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил важность форварда Мохамеда Салаха для мерсисайдцев. Напомним, египетский игрок пропустит ответную встречу с каталонцами из-за травмы.



«Думаю, Салах и Фирмино — ощутимые потери, но это не изменит их игрового рисунка. Для „Ливерпуля“ важно иметь игроков с другими качествами, которые способны заменить травмированных. Это игроки сборных, а потому мы относимся к сопернику с уважением.



Салах для „Ливерпуля“ очень важен. В последние пару лет он был одним из трёх лучших в мире. Но у них есть другие игроки, способные его заменить, например Шакири, Ориги или Старридж. Мы должны быть осторожными», — приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

Суарес: «Барселона» должна уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно