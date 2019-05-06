Суарес: «Барселона» должна уважать «Ливерпуль» и действовать осторожно

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Напомним, первый матч на стадионе «Камп Ноу» завершился со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.



«Мы знаем, насколько сложно играть на стадионе с такой великой историей. Мы приехали в Ливерпуль с хорошим результатом, но мы должны уважать „Ливерпуль“ и действовать осторожно.



«Энфилд» — всегда особенное место. Мне нравится возвращаться сюда, потому что я благодарен «Ливерпулю» за прекрасные моменты, которые я пережил. С первой секунды «Ливерпуль» будет действовать напористо и с энтузиазмом. Мы должны быть осторожны, любое действие соперника может быть опасным», — приводит слова Суареса пресс-служба «Барселоны».