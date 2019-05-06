«Торпедо»: вопрос увольнения Колыванова не стоит

В «Торпедо» прокомментировали информацию о том, что главный тренер Игорь Колыванов может покинуть клуб.

«Вопрос увольнения Колыванова с поста главного тренера „Торпедо“ не стоит», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Торпедо».

После 22 туров «Торпедо», набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Второго дивизиона в зоне «Центр». С 1-го по 21-й тур команда шла без поражений, но в 22-м — впервые проиграла в сезоне в матче с «Динамо-Брянск» (0:3).

Следующий матч торпедовцы проведут 11 мая с волгоградским «Ротором-2». Встреча состоится в Москве.

51-летний Колыванов возглавил московский клуб 1 июня 2017 года.

В 2006 году юношеская сборная России до 17 лет под руководством Колыванова стала чемпионом Европы. С 2012 по 2015 год Колыванов возглавлял «Уфу», обеспечив команде выход в РФПЛ.