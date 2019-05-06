К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читал

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в последнем слове на суде заявил, что раскаялся в действиях в отношении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

«Я раскаивался уже на следующий день, потому что видел родителей, мы их подвели, это тяжело. Нам говорят, что мы полностью не признали вину. Я дал пощёчину Паку, ударил Соловчука — это неправильно, нельзя было этого делать. Можно было по-другому ответить на все эти оскорбления. На следующий день я не сделал бы так же, я раскаиваюсь перед родными, приношу извинения… Я их приносил уже 4 раза. Может, меня не хотят слышать.

Они мужики, они старше, может, они сделают выводы сами. Я сделал огромные выводы. Я прочитал 40 книжек в СИЗО, я в жизни столько не читал. Это не наше место. Мы не такие преступники, мы не правы в этой ситуации. Мне это непонятно, мы договорились и так далее. Это же бред. Неправильно ответили, повели сюда. Каждый готов ответить за свои действия, но не за то, что нам вменяют. Лично для меня и для всех ребят, мы все сделали выводы, все понимают всё. Готовы за это отвечать, ваша честь. Думаю, мы понесли достаточное наказание, но это решать вам. Я поменялся в лучшую сторону. Хотелось бы выйти, посмотреть на синее небо. У нас потолок во время прогулок. Хочу продолжить жить, и всё. Будем стараться не попадать в такие ситуации", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.