Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо

Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В середине тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо.

Напомним, несколько дней назад хавбек на час опоздал на тренировку, за что был оштрафован на € 90 тыс. Кроме того, Гаттузо закрыл игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней.

24-летний Бакайоко перешёл в «Милан» прошлым летом из «Челси» на правах аренды с правом выкупа за € 35 млн. В этом сезоне провёл 28 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.