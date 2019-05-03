Бакайоко извинился перед партнёрами по «Милану» за опоздание на тренировку

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко, права на которого принадлежат «Челси», загладил свою вину после часового опоздания на тренировку команды, которая прошла в среду, 1 мая.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, французский футболист принёс извинения своим партнёрам. Игроки россонери простили Бакайоко, а его поступок оценил главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.



При этом футболисты «Милана» уже начали отбывать наказание, придуманное специалистом после опоздания хавбека. Таким образом, они продолжают находиться на клубной базе и не смогут покинуть её вплоть до домашнего матча с «Болоньей» в 35-м туре итальянской Серии А, который состоится в понедельник, 6 мая.



Ранее сообщалось, что «Милан» в связи с поступком Бакайоко намерен оштрафовать его на € 90 тыс. и отказаться от его выкупа у «Челси».



СМИ: «Милан» оштрафует Бакайоко на € 90 тыс. и вернёт обратно в «Челси»