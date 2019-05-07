Компани забил «Лестеру», нанеся первый удар в створ из-за штрафной с 2013 года

Бельгийский защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани принёс победу своей команде в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:0), нанеся свой первый удар в створ ворот из-за пределов штрафной площадки с 2013 года.

На 70-й минуте Компани получил передачу от Эмерика Лапорта и точным ударом отправил мяч в верхний угол ворот соперника. Гол стал первым для бельгийца в нынешнем сезоне.

Благодаря победе «Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко.



В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.

Видео одного из самых красивых и важных голов сезона в Англии можно посмотреть в «Телеграме».