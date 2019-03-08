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«Манчестер Сити» 11 сентября проведёт матч в честь Компани

«Манчестер Сити» 11 сентября проведёт матч в честь Компани
Футбол / Англия

«Манчестер Сити» объявил, что 11 сентября на домашнем стадионе состоится матч в честь капитана команды Венсана Компани, контракт которого с клубом истекает летом нынешнего года. Бельгиец с 2008 года провёл 352 матча и забил 19 голов за «горожан», завоевав три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и четыре Кубка Лиги.

Клуб решил организовать матч в честь Компани, а все деньги от проведения игры будут перечислены в совместный благотворительный фонд футболиста и мэра Манчестера Энди Бернема Tackle4MCR.

Как сообщает Manchester Evening News, Компани пригласит принять участие в этом матче некоторых звёзд, которые ранее выступали за «Манчестер Сити» к примеру, Марио Балотелли, Эдина Джеко, Самира Насри и Джо Харта.

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