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Субашич не поможет «Монако» до конца сезона

Субашич не поможет «Монако» до конца сезона
Футбол / Франция

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы, сообщает L'Equipe. Таким образом, вратарь пропустит предстоящие встречи национального первенства с «Нимом», «Амьеном» и «Ниццей».

Отметим, что Субашич получил травму в конце первого тайма матча с «Сент-Этьеном» (2:3), после чего был заменён. В нынешнем сезоне хорватский футболист провёл в составе монегасков 14 матчей (все — в основном составе), в которых пропустил 12 мячей.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» расположился на 17-м месте. В активе команды Леонарду Жардима 33 очка. Клуб, за который выступает Александр Головин, находится в трёх баллах от зоны вылета.

Календарь матчей Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1
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