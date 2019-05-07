Субашич не поможет «Монако» до конца сезона

Голкипер «Монако» Даниэль Субашич не сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона из-за травмы, сообщает L'Equipe. Таким образом, вратарь пропустит предстоящие встречи национального первенства с «Нимом», «Амьеном» и «Ниццей».



Отметим, что Субашич получил травму в конце первого тайма матча с «Сент-Этьеном» (2:3), после чего был заменён. В нынешнем сезоне хорватский футболист провёл в составе монегасков 14 матчей (все — в основном составе), в которых пропустил 12 мячей.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» расположился на 17-м месте. В активе команды Леонарду Жардима 33 очка. Клуб, за который выступает Александр Головин, находится в трёх баллах от зоны вылета.

Календарь матчей Лиги 1 можно посмотреть на «Чемпионате».