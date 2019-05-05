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«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1

«Монако» с Головиным уступил «Сент-Этьену» в домашнем матче Лиги 1
Футбол / Франция

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Сент-Этьеном». Игра проходила на стадионе «Луи II». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:2. В составе хозяев все 90 минут матча отыграл россиянин Александр Головин. На его счету предупреждение, полученное на 40-й минуте.

Первый гол в игре на 18-й минуте забил форвард монегасков Желсон Мартинш. Ассистировал ему Жемерсон. «Сент-Этьен» отыгрался на 59-й минуте — мяч в свои ворота забил хавбек «Монако» Фоде Балло-Туре. На 71-й минуте Реми Кабелла вывел гостей вперёд. На 80-й минуте Арно Норден забил третий мяч в ворота хозяев. На 90+2-й минуте Винисиус Мораис установил окончательный счёт в матче.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Сент-Этьен» занимает 3-е место, имея в активе 62 очка. «Монако» расположился на 17-м месте. В активе команды Леонарду Жардима 33 очка.

Франция - Лига 1. 35-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 18:00 МСК
Монако
Монако
2 : 3
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 – Мартинш – 18, 1:1 – Балло-Туре – 59 (автогол), 1:2 – Кабелла – 71, 1:3 – Норден – 80, 2:3 – Мораис – 90+2
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