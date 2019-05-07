А. Егоров: Левников должен был удалить Бумаля за удар Фернандо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался о судействе в матче 27-го тура чемпионата России «Урал» – «Спартак» (0:1).



На 56-й минуте встречи полузащитник екатеринбургской команды Петрюс Бумаль боднул головой хавбека гостей Лукаса Фернандо. Главный арбитр матча Кирилл Левников не оставил эпизод без внимания, однако не стал удалять игрока хозяев, показав ему жёлтую карточку.



«В этой ситуации арбитр должен был показать Бумалю прямую красную карточку. Другого быть не может, арбитр допустил ошибку», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



«Спартак» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (33) — на 11-м месте.

У «Спартака» всё было грустно. И вдруг Фернандо сотворил чудо Красно-белые обыграли «Урал» на выезде благодаря потрясающему голу бразильского полузащитника.