Фанаты «Ливерпуля» устроили фейерверк у отеля «Барселоны»

Болельщики «Ливерпуля» предприняли попытку нарушить сон футболистов «Барселоны» в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.



Минувшей ночью фанаты мерсисайдцев устроили фейерверк под окнами отеля, где остановилась каталонская команда. Болельщик, снимавший происходящее на камеру, сопроводил действие фразой «Будильник для мистера Месси».

Матч «Ливерпуль» – «Барселона» пройдёт сегодня, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча, состоявшаяся 1 мая на арене «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась победой сине-гранатовых со счётом 3:0.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру завтра, 8 мая. Первый матч завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.