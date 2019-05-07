Тен Хаг: «Аяксу» снова надо прыгнуть выше головы в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, первая встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 1:0.



«В матче с любым представителем Премьер-лиги темп будет выше, чем обычно. Нам снова надо прыгнуть выше головы. Это и будет главным испытанием завтра вечером. Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть будем только на победу. Это абсолютно новая игра. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде. Завтрашняя игра пройдёт на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной, и это должно помочь нам.



Что касается кадровых проблем, небольшое повреждение у Давида Нереса, но он будет тренироваться в общей группе. Я думаю, что он сможет выйти на поле, но это решение пока под вопросом.



Последние 60 минут первого матча нам удались на славу. Вся команда блестяще действовала в обороне. Но в атаке нужно прибавлять. Хотелось бы лучше читать игру. Меня искренне радует игра моей команды. Самое главное — это то, с какой энергией ребята сражаются друг за друга. Ну и, конечно, тактическая гибкость — очень серьёзный наш козырь.



Мы здоровы, готовы и рвёмся в бой. Я уже решил, кто займёт позицию правого защитника, а кто сыграет в центре поля вместе с Френки де Йонгом. Но я вам этого не скажу. Переполненные трибуны гарантируют прекрасную атмосферу, как уже не раз бывало прежде. Помощь болельщиков действительно важна, но путёвку в финал мы должны завоевать сами», — приводит слова тен Хага официальный сайт УЕФА.

Брих обслужит матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов