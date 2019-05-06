Брих обслужит матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена судей, которые будут работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм».



Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощником рефери назначен Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. Четвёртый судья – Дениз Айтекин.



Матч «Аякс» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече победителем оказалась команда из Нидерландов – 1:0.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют «Ливерпуль» и «Барселона», которые проведут ответный матч днём ранее. В первой игре победу со счётом 3:0 одержала каталонская команда.



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