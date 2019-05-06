Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Брих обслужит матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов

Брих обслужит матч «Аякс» — «Тоттенхэм» в полуфинале Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте огласил имена судей, которые будут работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм».

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Видеопомощником рефери назначен Бастиан Данкерт, его ассистент — Марко Фритц. Четвёртый судья – Дениз Айтекин.

Матч «Аякс» – «Тоттенхэм» состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В первой встрече победителем оказалась команда из Нидерландов – 1:0.

Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют «Ливерпуль» и «Барселона», которые проведут ответный матч днём ранее. В первой игре победу со счётом 3:0 одержала каталонская команда.

Де Бур: на следующей неделе в ЛЧ «Тоттенхэм» вряд ли будет хуже
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент