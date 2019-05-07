Шикунов: Соболев в июне вернётся в «Крылья Советов», дальше будем смотреть

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов отметил, что нападающий самарской команды Александр Соболев, выступающий на правах аренды за красноярский «Енисей», вернётся в клуб по окончании текущего сезона.



«Соболев в июне вернётся к нам, посмотрим, будет ли он выступать за «Крылья». Надо понять, чего он захочет, сейчас нужно дождаться конца чемпионата. Собирается ли «Енисей» его выкупать? За них я говорить не могу, но они вылетают и как там всё будет — не знаю, это не наши проблемы. На данный момент игрок доигрывает сезон в «Енисее» и возвращается к нам, дальше будем смотреть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



21-летний Соболев является воспитанником барнаульского «Динамо». В 2018 году перешёл в «Крылья Советов» из «Томи».

Нападающий «Крыльев Советов» Соболев перейдёт в «Енисей» на правах аренды