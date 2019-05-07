Бабель может перейти в «Галатасарай»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Райан Бабель, который этой зимой перешёл в «Фулхэм», может продолжить карьеру в Турции, сообщает The Sun.



По информации источника, в услугах 32-летнего голландского футболиста заинтересован «Галатасарай». Отмечается, что игра Бабеля в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги произвела впечатление на руководство турецкого клуба. Напомним, ранее Бабель уже выступал в чемпионате Турции за «Бешикташ».



Хавбек является воспитанником «Аякса», цвета которого защищал с 2003 по 2007 год, после чего перешёл в «Ливерпуль». После четырёх сезонов в стане мерсисайдцев Бабель пополнил ряды «Хоффенхайма», а в 2012 году вернулся в «Аякс». Начиная с 2013 года Райан успел поиграть за «Касымпашу», «Аль-Айн» и «Депортиво», а с 2017 года выступал за «Бешикташ». В январе текущего года Бабель перешёл в «Фулхэм».