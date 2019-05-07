Тьяго Силва перенёс операцию на колене и пропустит остаток сезона

Бразильский защитник «ПСЖ» Тьяго Силва перенёс операцию на правом колене. Об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, бразильцу была сделана артроскопия коленного сустава. Сроки восстановления игрока не разглашаются, но он точно пропустит остаток сезона. Кроме того, Силва может пропустить Кубок Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля.

34-летний Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с французским клубом действителен до лета 2020 года.