Салах смотрел матч с «Барселоной» в футболке с надписью «Никогда не сдавайся»

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Барселону». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Благодаря этому успеху красные, отыграв дефицит в три мяча, вышли в решающий раунд турнира. После финального свистка звёздный футболист красных Мохамед Салах, пропускавший поединок из-за травмы, показал, что на нём была футболка с надписью «Никогда не сдавайся».

Видео радости Салаха по окончании поединка «Ливерпуль» — «Барселона» можно посмотреть в «твиттере» Football on BT Sport.



На 7-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги. Во втором тайме, на 54-й минуте, преимущество хозяев в счёте укрепил полузащитник Жоржиньо Вейналдум, вышедший на замену после перерыва. Через 2 минуты Вейналдум оформил дубль и сравнял счёт в противостоянии с каталонцами. В концовке встречи, на 79-й минуте, Ориги забил четвёртый гол за мерсисайдцев.