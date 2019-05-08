Хендерсон: «Ливерпуль» знал, что сможет сделать что-то особенное на «Энфилде»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и выход команды в финал турнира.



«Невероятно. Я не думаю, что многие ставили на нас перед этой игрой. Мы знали, что будет сложно, но всё же возможно добиться положительного результата. Вера в команду поразительна. Мы знали, что сможем сделать что-то особенное на „Энфилде“. Посмотрите на фанатов и игроков — это необыкновенная ночь. Это лучшее, что может быть.



Мы хотели сразу набрать темп. Удалось забить быстрый гол, который нам существенного помог. Это был не просто мяч, он преследовал соперника и оказывал на него давление. Мы знали, что если проявим храбрость и преданность, у нас будет шанс», — приводит слова Хендерсона BBC.

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