Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Венгер: причина, по которой «Ливерпуль» классно играет в ЛЧ, — «Энфилд»

Венгер: причина, по которой «Ливерпуль» классно играет в ЛЧ, — «Энфилд»
Футбол / Лига чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«Ливерпуль» классно играет в Лиге чемпионов. Причина? «Энфилд». Домашняя игра. Это самый раскаленный стадион в Европе. Единственный стадион, куда не хочется ехать, — это «Энфилд». Здесь особенная атмосфера», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).

Моуринью: это победа Клоппа. Он не похож на других тренеров, которые вечно ноют
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент