Венгер: причина, по которой «Ливерпуль» классно играет в ЛЧ, — «Энфилд»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу «Ливерпуля» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0), которая позволила английскому клубу выйти в финал турнира.

«Ливерпуль» классно играет в Лиге чемпионов. Причина? «Энфилд». Домашняя игра. Это самый раскаленный стадион в Европе. Единственный стадион, куда не хочется ехать, — это «Энфилд». Здесь особенная атмосфера», — приводит слова Венгера BeIN Sports.

«Ливерпуль» стал четвёртым клубом в истории Лиги чемпионов, который стал победителем двухматчевого противостояния после разгромного поражения в первой встрече. В первом матче «Барселона» на своём поле выиграла со счётом 3:0.

В финале «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Аякс» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).