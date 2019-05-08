Пауревич восстановился от травмы и готовится к матчу со «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич полностью восстановился от травмы голеностопа. Как сообщает официальный «твиттер» уфимского клуба, хорватский футболист приступил к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 21 матче в чемпионате России.

После 27 туров подопечные Вадима Евсеева в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимают 14-е место с 26 очками в активе. Команда Олега Кононова располагается на пятой позиции, набрав 43 балла. Матч между «Спартаком» и «Уфой» состоится 12 мая на стадионе «Открытие Арена», начало встречи — в 19:30 мск.

Календарь матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».